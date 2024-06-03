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08:20, 3 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе накрыт крупный наркокартель

В Челябинске полиция задержала ОПГ из 38 наркосбытчиков, изъято 24 кг веществ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Челябинске сотрудники полиции пресекли преступную деятельность крупного наркокартеля, занимавшегося сбытом запрещенных веществ в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

Для задержания 38 участников ОПГ были привлечены бойцы Росгвардии. Среди подозреваемых главарь и наркосбытчики. В настоящее время силовики выясняют местонахождение еще семерых членов наркокартеля. Четверых объявят в межгосударственный розыск.

Проведены 45 обысков, у задержанных изъято 24 килограмма наркотиков, арестовано движимое имущество и найденные деньги на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. ОПГ состояла из россиян, граждан Таджикистана и Узбекистана. Сбытчики строго подчинялись кураторам, которые обеспечивали дилеров жильем, транспортом, связью для распространения запрещенных веществ.

30 членов ОПГ вместе с главарем арестованы.

3 мая МВД сообщило, что в Тверской области сотрудники полиции задержали членов этнической ОПГ, занимавшейся сбытом наркотиков в трех регионах.

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      Любовь Ширижик
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