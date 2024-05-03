Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:08, 3 мая 2024Силовые структуры

Разоблачена сбывавшая наркотики в трех российских регионах этническая ОПГ

Под Тверью МВД задержало членов этнической ОПГ за сбыт наркотиков в 3 регионах

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тверской области сотрудники полиции задержали членов этнической организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся сбытом наркотиков в трех регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наркогруппировка орудовала в Московской, Свердловской и Челябинской областях. Ее двоих участников полицейские схватили на федеральной трассе М-10, когда они на автомобиле ехали из Петербурга в сторону Москвы.

У задержанных, являющихся иностранными гражданами, изъято около семи килограммов мефедрона, свертки с которым были спрятаны в тайниках, оборудованных в полостях автомобиля.

Полиция установила, что члены ОПГ сняли в аренду жилой дом в Подмосковье, там они фасовали наркотики и развозили по трем регионам. В отношении них возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.

3 мая сообщалось, что в Амурской области полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность шести наркоторговцев, сбывавших синтетические вещества в Благовещенске. Задержаны сожители и студенты высших и средних специальных учебных заведений города 2001, 2002 и 2004 годов рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

      Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

      Экс-игрок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

      Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

      Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

      В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

      «Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

      Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

      Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше