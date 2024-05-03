Разоблачена сбывавшая наркотики в трех российских регионах этническая ОПГ

Под Тверью МВД задержало членов этнической ОПГ за сбыт наркотиков в 3 регионах

В Тверской области сотрудники полиции задержали членов этнической организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся сбытом наркотиков в трех регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наркогруппировка орудовала в Московской, Свердловской и Челябинской областях. Ее двоих участников полицейские схватили на федеральной трассе М-10, когда они на автомобиле ехали из Петербурга в сторону Москвы.

У задержанных, являющихся иностранными гражданами, изъято около семи килограммов мефедрона, свертки с которым были спрятаны в тайниках, оборудованных в полостях автомобиля.

Полиция установила, что члены ОПГ сняли в аренду жилой дом в Подмосковье, там они фасовали наркотики и развозили по трем регионам. В отношении них возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу.

3 мая сообщалось, что в Амурской области полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность шести наркоторговцев, сбывавших синтетические вещества в Благовещенске. Задержаны сожители и студенты высших и средних специальных учебных заведений города 2001, 2002 и 2004 годов рождения.