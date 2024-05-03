Росгвардия и полиция задержали группу наркоторговцев

В Приамурье полиция накрыла группу наркоторговцев, изъято пять тысяч доз

В Амурской области пресекли деятельность шести наркоторговцев, сбывавших синтетические вещества в Благовещенске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские и росгвардейцы задержали 34-летнюю женщину, ее 35-летнего сожителя и студентов высших и средних специальных учебных заведений города 2001, 2002 и 2004 годов рождения. Они уже арестованы. При обысках из квартир фигурантов изъяли 1,3 миллион рублей, упаковочные материалы, средства связи, весы, магниты и пять тысяч доз наркотиков на восемь миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что подельники сбывают запрещенные вещества с июня 2023 года. Они работают на интернет-магазин. Сожители выполняли функции курьера и склада: получали криминальный товар, расфасовывали и передавали часть студентам для дальнейшего сбыта.

Возбуждены уголовные дела.

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