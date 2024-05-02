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10:19, 2 мая 2024Силовые структуры

В Петербурге в партии свежих бананов обнаружили 60 килограммов кокаина

В Петербурге в партии свежих бананов обнаружили 60 килограммов кокаина

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге в партии свежих бананов обнаружили 60 килограммов кокаина. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Оперативники нашли наркотик на судне Cool Express, прибывшем из Эквадора, из порта Пуэрто Боливар еще 21 апреля. Запрещенный груз заметили при осмотре контейнера-рефрижератора. Он был расфасован по брикетам и спрятан в потолке. Полицейские провели экспертизу одного из брикетов. Она показала, что содержимое внутри — кокаин, массой один килограмм. Всего полицейские изъяли 60 килограммовых брикетов.

По данным канала, 1 мая было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время полицейские устанавливают всех причастных. На данный момент известно, что получателем груза значится некая компания из Красноярска. В представленным правоохранителям декларациях указано, что в контейнере находится партия свежих бананов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таможенники нашли 11 килограммов кокаина в бананах из Бельгии.

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      Анна Габай
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