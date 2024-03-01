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10:18, 1 марта 2024Силовые структуры

Российские таможенники нашли кокаин в бананах из Бельгии

В Санкт-Петербурге задержали 11 килограммов кокаина в бананах из Бельгии

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Санкт-Петербурге таможенники нашли 11 килограммов кокаина в бананах из Бельгии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, сотрудники досматривали контейнер, который пришел в Большой порт из бельгийского Антверпена. В нем лежали брикеты с запрещенным веществом. Экспертиза показала, что это кокаин. Всего было изъято 11 килограммов наркотика на 165 миллионов рублей.

Возбуждено дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге таможенники предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов.

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      Екатерина Кашурникова
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