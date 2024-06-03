Бастрыкин поручил разобраться с избиением дочери участника СВО школьником

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения дочери участника СВО школьником

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения участника специальной военной операции (СВО) из Новосибирска в связи с избиением его 17-летней дочери школьником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Военный рассказал, что в мае одноклассник напал на его дочь и применил физическую силу, угрожал ей расправой. Девочке была оказана медицинская помощь, она до сих пор в стрессовом состоянии. Родитель заявил, что сам защитить ребенка не может, так как выполняет служебный долг на СВО, поэтому просит СК разобраться в ситуации и привлечь школьника к ответственности.

По факту его обращения проводится проверка. Бастрыкин затребовал доклад по ее результатам. Ситуация взята под контроль центрального аппарата СК.

1 июня сообщалось, что Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения бойца СВО в подмосковном Реутове.