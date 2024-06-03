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07:06, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Главный редактор The Washington Post покинула свой пост

Главный редактор The Washington Post Салли Базби покинула свой пост

Фото: Stelios Varias / Reuters

Главный редактор газеты The Washington Post Салли Базби покинула эту должность, говорится в публикации на сайте издания.

Она заняла этот пост в 2021 году и стала первой женщиной-главредом в истории газеты. Причина ухода не называется.

Базби приписывают создание специальных рубрик, которые специализируются я на освещении вопросов климата и здоровья. Она также курировала отдел новостей, когда он получил Пулитцеровскую премию за освещение атаки на Капитолий США 6 января 2021 года и его последствий.

Новым главным редактором станет Мэтт Мюррей, который ранее занимал аналогичную должность в издании The Wall Street Journal.

Как отмечает сама The Washington Post, уход Базби произошел в неспокойное время для газеты. Издание потеряло 77 миллионов долларов за последний год.

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      Сергей Грехов
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