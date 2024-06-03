Перевозки из Китая резко подорожали из-за ряда проблем

«Ъ»: грузоперевозки из Китая подорожали вдвое из-за острого дефицита контейнеров

Грузоперевозки из Китая резко подорожали из-за острого дефицита контейнеров. Нехватка пустых контейнеров в стране объясняется рядом проблем, со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Спотовые ставки на контейнерные перевозки выросли вдвое с начала года. В мае они подорожали на 50 процентов, и участники рынка ожидают дальнейшего роста цен. Такая ситуация сложилась из-за конфликта в Красном море: нападения йеменских хуситов вынуждают суда идти в обход мыса Доброй Надежды, и удлинение рейсов привело к росту числа контейнеров, находящихся в пути, объяснил глава «Транс Синергии» (входит в ЕСП) Станислав Станкевич.

За предпоследнюю неделю мая большинство морских линий подняли ставку на морские контейнерные перевозки на 15–30 процентов, аналогичная ситуация обстоит в ж/д перевозках. Последние дорожают из-за общей нехватки оборудования и в связи с сокращением планов китайских станций на отправку прямых поездов в Россию, добавила президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. Еще одна причина удорожания железнодорожного импорта — рост ставки на железнодорожный тариф со стороны Казахстана на 430–500 долларов, пояснил операционный директор азиатского направления «ПЭК: Global» Сергей Сафонинков.

Также среди причин роста цен — увеличение товарооборота между Россией и Китаем, что потребовало больше контейнеров. При этом контейнеры значительно медленнее возвращаются от западных партнеров, так как по направлению на восток едет значительно меньший объем грузов и ввиду больших сложностей транзитных перевозок через РФ для европейских экспортеров.

Из-за дефицита контейнеров и осложнения расчетов с китайскими контрагентами большой объем неотгруженного товара перешел с мая на июнь, заявил директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов. Сложности в финансовой логистике с КНР привели к недозагрузке судов, отложенному спросу и нехватке мест. Среднее время ожидания увеличилось до двух-трех недель, добавил Сафонинков.

По словам директора по развитию бизнеса SOTA Logistic Игоря Чернышева, дефицит контейнеров в Китае стал постоянным. Несмотря на то, что в стране производится до трех миллионов различных контейнеров в год, у крупных производителей контейнеров забронировано все до конца августа, но с тех пор количество заказов увеличилось, и заводы будут загружены до ноября. По словам Станкевича, с конца апреля — начала мая средняя ставка аренды контейнера выросла на 500–700 долларов, до 1,7–2,1 тысячи долларов, в зависимости от региона Китая. При этом некоторые партнеры предлагают платную услугу «приоритетной» или «гарантированной» выдачи контейнера за 400–600 долларов, добавила Шленская.

В свою очередь в России невозможно вывезти контейнеры на восток из-за ограничений на вывоз в направлении портов Дальнего Востока и перегруженности флота на Балтике и в Азово-Черноморском бассейне. В западной части России их скопились десятки тысяч, в первую очередь из-за дисбаланса в российско-китайской торговле, отметил Чернышев. В результате владельцы контейнеров предпочитают сдавать их на металлолом.