За четыре моря. Россия наращивает мощности морских портов. Как это изменит торговлю?

Мурманский универсальный порт «Лавна» в декабре примет первый состав с углем по железной дороге, и начнется заполнение угольных площадок. Первая перевалка угля на экспорт запланирована тут в первой половине 2024 года. Это одна из знаковых строек по комплексному развитию морских портов и железнодорожных подходов к ним по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента. Как мурманский хаб свяжет центры экономического роста и увеличит экспортные мощности страны, — в материале «Ленты.ру».

Президент России Владимир Путин в сентябре этого года в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил о том, что мощности российских портов в Арктическом бассейне будут удвоены к 2030 году.

К 2030 году мы предполагаем удвоить общую мощность морских портов Арктического бассейна Владимир Путин Президент Российской Федерации

«Если в прошлом году мощность составила 123 миллиона тонн, то к концу десятилетия должна выйти на уровень 252 миллионов тонн, в том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов, — сказал Владимир Путин. — За счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов уже к 2027 году планируется существенно увеличить мощности мурманского порта с нынешних 56 миллионов до 110 миллионов тонн».

Президент подчеркнул важность транспортных проектов, как для поддержки деловых инициатив, так и в целом для экономики регионов Арктики и Дальнего Востока, а также для их жителей. Это ведет к необходимости расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры для перевозки грузов, добавил он.

«Достичь увеличения грузооборота в два раза до 2027 года нам позволит запуск "Арктической перевалки", порта "Лавна" и контейнерного терминала "Русатом Карго". Всем проектам оказали всю возможную поддержку с нашей стороны», — прокомментировал слова президента губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мурманский транспортный узел

Национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» стартовал в 2019 году. Благодаря нацпроекту развивается транспортная система всей страны — это автомагистрали, морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, БАМ и Транссиб, региональные аэропорты. Все эти важные объекты обеспечивают связанность российских территорий, чтобы пассажиры могли безопаснее и быстрее перемещаться по стране, а бизнес — проще и дешевле выстраивать логистику грузоперевозок.

В 2020-2022 годы обеспечен прирост производственной мощности морских портов России на 88,41 миллиона тонн

За 10 месяцев этого года в морских портах страны обеспечен прирост в объеме 21,79 миллиона тонн.

В Мурманской области к концу 2023 года по нацпроекту возведут западный рубеж расширенного Северного морского пути — универсальный порт «Лавна», расположенный в Кольском заливе Баренцева моря. Это один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ), которым предусмотрено создание транспортной инфраструктуры, в том числе угольного, нефтяного, контейнерного терминалов и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной — Лавна.

Уже у берега глубины здесь достигают 15 метров, что позволит нам принимать крупнотоннажные суда. Еще одно ключевое преимущество порта — прямой выход в нейтральные воды. Этим он выгодно отличается от портов Балтики и Азово-Черноморского бассейна, которые зависят от возможности пользования Датскими проливами и Босфором. Евгений Дитрих генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (инфраструктурный инвестор порта)

В феврале 2023 года госкомиссия по вопросам развития Арктики признала проект приоритетным.

Порт стратегического значения

Планируется, что в первом квартале 2024 года терминал «Лавны» обеспечит перевалку первых миллионов тонн угля. На сегодняшний день завершены работы по укреплению откоса подходной дамбы, погружено более 80 процентов свай причалов, идет монтаж судопогрузочных машин. Основными потребителями российского угля, который будет отгружать «Лавна», станут Индия, Марокко, страны Ближнего Востока, Пакистан, Латинская Америка, а также Китай с учетом перспектив развития Севморпути.

Продолжается возведение общестроительных объектов комплекса перегрузки угля, крупноузловой сборки технологического оборудования. На объекте задействовано почти 1,5 тысячи рабочих и инженерно-технических работников, почти 200 единиц строительной техники. В начале ноября 2023 года готовность порта к перегрузке угля оценивалась в 85 процентов.

В будущем мощность угольного терминала может вырасти до 24 миллионов тонн, а в случае запуска перевалки минеральных удобрений и других видов грузов (эти идеи сейчас прорабатываются) — до 32-34 миллионов тонн в год.

Кинетический макет порта Лавна, на котором можно увидеть все процессы перегрузки угля, представлен на выставке «Россия» на ВДНХ в павильоне № 15 «Транспорт России»

Железнодорожные подходы

Отстраиваются не только морские порты с терминалами, но железнодорожная инфраструктура. Уже обеспечена суммарная провозная способность железнодорожных участков на подходах к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов до 125,1 миллиона тонн и 145,6 миллиона тонн соответственно.

Строительство участка Волховстрой — Мурманск включено также в «дорожную карту» проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Сейчас идет модернизация участка железнодорожного пути Волховстрой — Мурманск. Он проходит через три региона: Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область. Предстоит построить более 100 километров вторых путей, реконструировать 18 станций, восстановить разъезд Суглица, построить дом отдыха локомотивных бригад

Строительство железной дороги к порту «Лавна» стартовало в феврале 2023 года. В апреле на участке Мурмаши — Пяйве (23 километра) начались работы по укладке рельс и шпал, подготовке земляного полотна. Были проведены работы по врезке нового стрелочного перевода и укладке от него звеньев железнодорожного пути. По словам представителей Октябрьской железной дороги, общая протяженность путей от станции Выходной до станции Лавна составит около 50 километров.

«В 2022 году по железной дороге в порт Мурманск перевезли 20 миллионов тонн угля, — подчеркнул Белозеров. — Надо существенно увеличить перевозки в этом направлении. Восточное с таким потоком не справится. Поставлена задача обеспечить рабочее движение в новом порту "Лавна" уже в этом году», — говорит гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

В рамках работ по строительству ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна» строителям предстоит произвести укладку около 50 километров железнодорожного пути, включая мост через реку Тулома и станционные пути. Строительство ведется в две смены, на объекте задействовано более 2500 человек, 250 единиц механизмов и техники.

Напомним, что в рамках реализации проекта по строительству ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна» предусмотрено устройство железнодорожной линии (около 50 километров), 137 искусственных сооружений (в том числе 11 мостов и путепроводов), а также двух тяговых подстанций. Всего в рамках строительства новой железнодорожной ветки будет построено три моста. Самый крупный — через реку Тулома, который соединит берега Кольского залива.

Над водой

Строительство железнодорожного моста через реку Тулома, который находится между станциями Выходной и Мурмаши-2, началось еще в 2014 году.

Уже установлены все восемь больших пролетных строений моста через реку, длина каждого из которых более 111 метров, а масса почти 1000 тонн. Сборка одного из них была проведена навесным монтажом над руслом реки при помощи двух кранов. Также ведутся работы по соединению пролетов, обустройству настилов и проходов, необходимых для эксплуатации моста, ведется покраска конструкций. Общая протяженность конструкции вместе с двумя береговыми эстакадами — 1313 метров.

Строительство самого крупного моста в Мурманской области планируется завершить в декабре.

Перед нами стоит амбициозная задача — открыть рабочее движение от действующей станции Выходной до вновь возводимой станции Лавна к концу текущего года Олег Белозеров генеральный директор ОАО «РЖД»

Продолжаются работы и по строительству железнодорожного моста через реку Большая Лавна. Здесь уже установлены все пролетные строения. Конструкция состоит из шести опор и пяти одинаковых пролетных строений, каждое длиной 34,6 метра и массой 98,1 тонны. В настоящее время идет устройство сопряжения моста с насыпью, завершается покраска опор моста, ведутся сварочные работы на пролетных строениях, обустройство водоотводных лотков, креплений и поручней.

Открыто движение по автодорожному мосту через реку Колу в Мурманской области, являющейся частью проекта по созданию железнодорожной линии Выходной — Лавна. Его построили взамен существующей конструкции, которая мешала модернизации станции Выходной. Также готов однопролетный железнодорожный мост через ручей на пикете 1731. Идут работы по устройству деформационных швов и обустройству моста — установка перил, решеток, монтаж смотровой площадки для обслуживания моста. Затем строителям предстоит выполнить укладку рельсов.

«В 2022 году введены в эксплуатацию терминал навалочных грузов в Тамани, специализированный угольный перегрузочный комплекс в районе мыса Открытый Приморского края, а также морской перегрузочный комплекс сжиженного газа в Камчатском крае. Планируется ввод западного рубежа расширенного Северного морского пути (универсальный порт "Лавна"). Кроме этого, были модернизированы железнодорожные станции и участки железнодорожных путей, что также увеличит пропускную способность РЖД. Все это не только повлияло и повлияет на производительность портов, но и повлияет на развитие и благосостояние на этих территориях, — комментирует эксперт Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС Екатерина Авдеева. — Результатом этих и многих других технологических и инфраструктурных нововведений должно стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции, техники и технологий».