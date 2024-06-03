Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ у Часова Яра

МО РФ: костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Часова Яра

Российские военные из гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что подразделения на донецком направлении при поддержке артиллерии и авиации улучшили положение по переднему краю линии соприкосновения.

Десантники в ходе разведки с воздуха выявили основные опорные пункты и огневые средства ВСУ. Артиллерийским огнем обнаруженные пункты управления были уничтожены. После нескольких точных ударов военнослужащие с нескольких направлений начали штурм.

«Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем. В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом в одном из зданий», — добавили в Минобороны.

Ранее замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины севернее села Работино в Запорожской области был уничтожен расчетом самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С».