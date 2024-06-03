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06:14, 3 июня 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ около Работино

В Запорожской области военные уничтожили опорный пункт ВСУ около Работино

Фото: Thomas Peter / Reuters

Замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины севернее села Работино в Запорожской области был уничтожен расчетом самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», сообщил командир орудия с позывным Волкодав. Его слова передает РИА Новости

Орудие мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» ликвидировало пять украинских военных, а также поразило средства связи и их вооружение.

По словам Волкодава, ВСУ охотятся на самоходные установки с помощью беспилотников, но артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня.

Ранее председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные расширили зону контроля за Работино. Чиновник утонил, что армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая украинских военных.

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      Сергей Грехов
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