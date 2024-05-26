Рогов: армия РФ расширила зону контроля за Работино на ореховском направлении

Российские военные расширили зону контроля за Работино. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника», — заявил он.

Ранее Рогов рассказал об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нескольким направлениям в Запорожской области. По его словам, украинские войска уже выбиты из Работино со стороны сел Урожайное и Старомайорское.

Село Работино перешло под контроль России 15 мая. Оно находится на стратегически важной дороге, которая ведет к Токмаку. От города, в свою очередь, идут две важные трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск на берегу Азовского моря.