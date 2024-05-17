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15:08, 17 мая 2024Бывший СССР

Рогов сообщил об отступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ отступают в Запорожской области по нескольким направлениям

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают по нескольким направлениям в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили в ходе контрнаступления летом прошлого года, и отступают на нескольких направлениях», — сообщил Рогов.

По его словам, все, чего Киев добился в районе Работино, — это лишь «десятки тысяч брошенных на верную смерть украинских солдат и сотни единиц сожженной боевой техники». Как заявляет Рогов, украинские войска уже выбиты из населенного пункта со стороны сел Урожайное и Старомайорское, где закрепились подразделения ВС России.

15 мая Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль село Работино. Бои за населенный пункт велись последние несколько месяцев. Его удалось взять подразделениями группировки войск «Днепр».

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      Валентин Карант
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