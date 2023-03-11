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04:52, 11 марта 2023Россия

Росстат отметил снижение бедности с России до исторического минимума

Росстат отметил снижение бедности в России до исторического минимума 10,5 процента
СюжетНаселение России:

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Росстат отметил снижение бедности в России до исторического минимума 10,5 процента, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Всего число россиян с доходом ниже границы бедности составило 15,3 миллиона человек. Годом ранее этот показатель составлял 16 миллионов человек.

В Росстате пояснили, что на изменения повлиял рост социальных выплат и реализация соцпрограмм, повышение зарплат и пенсий.

Значение границы бедности устанавливают по последним значениям прожиточного минимума, его, в свою очередь, рассчитывают относительно потребительской корзины с учетом инфляции. В 2020 году этот показатель составлял 11 329. Граница бедности в России составляет 13 545 рублей по итогам года.

Ранее Росстат выявил сокращение населения страны. По его данным, в России проживают более 146 миллионов человек, что на 555 332 человека меньше, чем 1 января 2022 года.

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Марина Совина
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