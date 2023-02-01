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14:26, 1 февраля 2023Россия

Росстат подсчитал население России

Росстат сообщил, что в России проживают более 146 миллионов человек

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России проживают более 146 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные Росстатом данные.

Согласно подсчетам Росстата, по состоянию на 1 января 2023 года в стране проживали 146 424 729 человек, что на 555 332 человека меньше, чем 1 января 2022 года.

При этом, по данным статистической службы, в Центральном федеральном округе проживают более 40 миллионов человек, из них более 13 миллионов — в самой Москве, а более 8,5 миллиона - в области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценивал тему ограничений для уехавших из страны как актуальную, но при этом сложную. Кроме того, он заявлял, что власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно.

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Марк Леонов
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