Демографы объяснили ускорившееся снижение рождаемости в России

На снижение рождаемости в России повлияли пандемия COVID-19 и санкции

За первое полугодие 2022-го рождаемость в России сократилась на 6,3 процента. Темп снижения абсолютного числа рождений замедляется в регионах страны с 2019 года: тогда в первом полугодии сокращение достигло 8,1 процента. Такие данные приводит Росстат.

Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина и доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов в разговоре с РБК объяснили ускорившееся снижение рождаемости в России.

По словам Козлова, на спад рождаемости в первом полугодии могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией COVID-19. Однако для точных выводов демограф предложил дождаться декабря, поскольку темпы рождаемости по итогам полугодия и всего года могут отличаться. В свою очередь Калабихина заметила, что темпы рождаемости зависят от многих факторов: начиная от экономических санкций и заканчивая мерами государственной поддержки. С одной стороны, предлагаемые в России программы маткапитала поддерживают семьи, однако эти меры носят временный характер, поэтому стабильного увеличения новых рождений нет, отметила специалист.

Завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ также напомнила, что снижение рождаемости чаще характерно для кризисных периодов.

Ранее в НИУ ВШЭ допустили рост численности населения России до 216 миллионов к концу XXI века. Всего исследователи выделили 30 возможных вариантов изменения численности населения России. Пять из них предполагают относительную стабильность в диапазоне 146–156 миллионов человек, девять вариантов — рост до 160 миллионов и выше, 16 — сокращение количества россиян ниже 140 миллионов, в том числе 11 вариантов указывают на спад ниже 120 миллионов.