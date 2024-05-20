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14:57, 20 мая 2024Экономика

Силуанов рассказал об ожидающих россиян налоговых изменениях

Силуанов: прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Предложения по прогрессивной шкале НДФЛ доходов затронут только граждан с высокими доходами, рассказал глава Минфина России Антон Силуанов в Госдуме. Его слова приводит ТАСС.

Министр объяснил, что ожидаемые параметры налоговых изменений пока вырабатываются, но уже сейчас можно сказать, что большинства россиян они не коснутся. По его словам, важно чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть категории граждан, которые нуждаются в господдержке.

В конце февраля, в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов. Путин подчеркивал, что такие шаги должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес.

С точки зрения Силуанова, необходимость «налоговой донастройки» в России назрела. Как ранее указал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, конкретные параметры обновленной налоговой системы РФ могут одобрить уже в июне 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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