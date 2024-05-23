Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 23 мая 2024Экономика

Центробанк признал рост инфляционных ожиданий россиян

Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий населения до 11,7 процента

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В мае оценка инфляционные ожидания россиян (оценка инфляции, ожидаемой через год) увеличились с 11 процентов до 11,7 процента, причем в основном на рост повлияли опасения граждан, не имеющих сбережений. Об этом говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Если учитывать граждан, имеющих сбережения, то их ожидания остаются на том же уровне последние три месяца. Долгосрочные инфляционные ожидания возросли до 10,4 процента, а ценовые ожидания предприятий остаются стабильно высокими.

Инфляционные ожидания, наряду с инфляцией и объемами кредитования, являются одним из основных параметров, на основании которого регулятор принимает решение по ключевой ставки. Их высокий уровень не позволяет перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Механизм ожиданий действует следующим образом: если люди ожидают значительного роста цен, то совершают покупки про запас, пока не обесценились накопления, а эти действия сами по себе ведут к увеличению инфляции. Таким образом, даже при стабильно снижающейся инфляции рост инфляционных ожиданий может затормозить естественный процесс.

Котировки RUIRYY от TradingView

Между тем Минэкономразвития сообщило, что на неделе с 14-го по 20 мая инфляция в России ускорилась, превысив восемь процентов , хотя недельная инфляция замедлилась до 0,11 процента.

На фоне ожидания роста ключевой ставки уже в июне ряд российских банков заранее повысили максимальные ставки по депозитам до уровня 16-17,5 процента. Перед этим на грядущее ужесточение ДКП намекнул зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Раскрыта возможная опасность добавок омега-3 жирных кислот

      Главного кадровика Минобороны России оставили под стражей

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Опубликовано видео с результатами работы ПВО в атакованном БПЛА Татарстане

      Посол при НАТО призвала разрешить Киеву выбирать цели для западного оружия

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше