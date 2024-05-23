Центробанк признал рост инфляционных ожиданий россиян

Банк России сообщил о росте инфляционных ожиданий населения до 11,7 процента

В мае оценка инфляционные ожидания россиян (оценка инфляции, ожидаемой через год) увеличились с 11 процентов до 11,7 процента, причем в основном на рост повлияли опасения граждан, не имеющих сбережений. Об этом говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Если учитывать граждан, имеющих сбережения, то их ожидания остаются на том же уровне последние три месяца. Долгосрочные инфляционные ожидания возросли до 10,4 процента, а ценовые ожидания предприятий остаются стабильно высокими.

Инфляционные ожидания, наряду с инфляцией и объемами кредитования, являются одним из основных параметров, на основании которого регулятор принимает решение по ключевой ставки. Их высокий уровень не позволяет перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Механизм ожиданий действует следующим образом: если люди ожидают значительного роста цен, то совершают покупки про запас, пока не обесценились накопления, а эти действия сами по себе ведут к увеличению инфляции. Таким образом, даже при стабильно снижающейся инфляции рост инфляционных ожиданий может затормозить естественный процесс.

Между тем Минэкономразвития сообщило, что на неделе с 14-го по 20 мая инфляция в России ускорилась, превысив восемь процентов , хотя недельная инфляция замедлилась до 0,11 процента.

На фоне ожидания роста ключевой ставки уже в июне ряд российских банков заранее повысили максимальные ставки по депозитам до уровня 16-17,5 процента. Перед этим на грядущее ужесточение ДКП намекнул зампред ЦБ Алексей Заботкин.