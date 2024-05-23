Российские банки приготовились к повышению ставки

«Ъ»: банки начали увеличивать ставки по депозитам после намеков ЦБ

Сразу несколько крупных российских банков в последние дни повысили ставки по депозитам на фоне ужесточения риторики Центробанка и ускорения инфляции. Об этом говорится в материале «Коммерсанта».

Альфа-Банк увеличил ставку по двум вкладам сроком от шести месяцев до двух лет до 16 процентов. «Уралсиб» поднял максимальную доходность по ряду вкладов до 17 процентов, а в Тинькофф-банк появился вклад с такой ставкой сроком на два месяца. Газпромбанк увеличил максимальную доходность по одному из вкладов до 17,5 процента.

Движение началось после того, как зампред Центробанка Алексей Заботкин во вторник, 21 мая, намекнул на возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Готовиться к такому решению заставляют как ускорившийся рост цен, так и инфляционные ожидания, которые после долгого периода спада вновь начали увеличиваться.

Банки.ру оценивают максимальную доходность вкладов в рублях на данный момент в 17,1 процента годовых. Центробанк отмечал, что во вторую декаду мая средняя максимальная ставка для депозитов составляла 14,95 процента.

Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева предположила, что такая поспешность банков связана с изменением условий переводов через СБП на свои счета. С 1 мая максимальный размер такого перевода в месяц составляет 30 миллионов рублей, поэтому финансовые организации соревнуются за новых клиентов, которые ищут самые выгодные условия.

Впрочем, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин полагает, что поднимать ставки выше ключевой до заседания совета директоров Центробанка решатся немногие.

Накануне, 22 мая, Минэкономразвития сообщило, что уровень годовой инфляции за неделю с 14-го по 20 мая превысил восемь процентов, хотя недельная инфляция замедлилась до 0,11 процента.