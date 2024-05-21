Центробанк начал подготовку к повышению ставки

Зампред ЦБ России Заботкин заявил об усилении аргументов в пользу высокой ставки

Банк России фиксирует усиление аргументов в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) более продолжительное время, чем предполагалось еще недавно. Об этом в кулуарах конференции «Рост ВВП и/или низкая инфляция?» заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает РИА Новости.

По его словам, на последнем заседании директоров регулятора рассматривались разные данные, в том числе по инфляционным ожиданиям, и они не позволяют говорить о скором смягчении. Telegram-канал MMI сделал вывод, что таким образом в Центробанке начали готовиться к повышению ставки.

«Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», — указал Заботкин, имея в виду под таким сценарием рост ставки.

В опубликованном ранее резюме обсуждения ключевой ставки в апреле в ЦБ признали, что вариант с повышением ставки до 17 процентов уже рассматривался. С того момента стало известно как о росте инфляции, так и о росте инфляционных ожиданий, что входит в список ключевых параметров, на которые обращает внимание регулятор.

Также в ходе сегодняшней пресс-конференции Заботкин объяснил, что инфляционное давление в российской экономике прекратится в тот момент, когда предложение догонит спрос, а в условиях перегрева опасность будет сохраняться.