В ЦБ заявили о сюрпризе в российской экономике

При обсуждении ключевой ставки ЦБ рост активности потребителей назвали сюрпризом

Участники обсуждения решения Банка России по ключевой ставке назвали сильную незамедляющуюся динамику потребительской активности одним из главных сюрпризов начала года в экономике страны. Это следует из опубликованного регулятором резюме.

Индекс потребительских настроений в РФ находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок, отметили в ЦБ. Там также указали на ускорившийся в первом квартале 2024 года рост ВВП России, что некоторые участники дискуссии сочли временным явлением.

Помимо этого, стало известно, что 22 марта речь шла о разнонаправленных сигналах об изменении денежно-кредитной политики (ДКП), но в итоге было решено сохранить нейтральный посыл.

Центробанк во второй раз опубликовал материалы обсуждения ключевой ставки. В обоих случаях показатель был сохранен на уровне в 16 процентов годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, его снижение возможно во второй половине текущего года. Условием принятия соответствующего решения она назвала устойчивое снижение инфляции.