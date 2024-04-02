Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:32, 2 апреля 2024Экономика

В ЦБ заявили о сюрпризе в российской экономике

При обсуждении ключевой ставки ЦБ рост активности потребителей назвали сюрпризом

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Участники обсуждения решения Банка России по ключевой ставке назвали сильную незамедляющуюся динамику потребительской активности одним из главных сюрпризов начала года в экономике страны. Это следует из опубликованного регулятором резюме.

Индекс потребительских настроений в РФ находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок, отметили в ЦБ. Там также указали на ускорившийся в первом квартале 2024 года рост ВВП России, что некоторые участники дискуссии сочли временным явлением.

Помимо этого, стало известно, что 22 марта речь шла о разнонаправленных сигналах об изменении денежно-кредитной политики (ДКП), но в итоге было решено сохранить нейтральный посыл.

Центробанк во второй раз опубликовал материалы обсуждения ключевой ставки. В обоих случаях показатель был сохранен на уровне в 16 процентов годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, его снижение возможно во второй половине текущего года. Условием принятия соответствующего решения она назвала устойчивое снижение инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Инстасамка обвинила Лободу в копировании Анны Asti

      В России высказались об ответе на удары беспилотников по Татарстану

      Женщина отравила беременную коллегу в попытке помешать ей уйти в декрет

      СКР расследует преступления ВСУ против жителей трех регионов России

      Москвичи лишились снега раньше срока

      Объяснена аномально жаркая погода

      Врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость

      43-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном купальнике

      Слепаков избавился от последнего бизнеса в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше