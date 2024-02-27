Центробанк впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

Банк России впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки

Банк России впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в документе присутствуют позиции участников дискуссии, альтернативные варианты решений и обоснование уже принятого.

Участники обсуждения высказали свое мнение по ситуации в экономике, перспективам развития, при этом мнение отдельных спикеров не выделяется.

В тексте также приводятся иные варианты решений Центробанка по ключевой ставке с обоснованием плюсов и минусов, а также аргументами в пользу принятого решения.

Там указывается, что совет директоров регулятора на первом заседании по ключевой ставке 16 февраля рассматривал два пути: сохранение ее на уровне 16 процентов или повышение до 17 процентов.

В дальнейшем резюме будет публиковаться после каждого решения по ключевой ставке, сообщил Центробанк.

Ранее Банк России пояснил, что текущий уровень показателя ключевой ставки начинает оказывать влияние на ситуацию, о чем, в частности, свидетельствует снижение инфляционных ожиданий и замедление роста цен по сравнению с осенним уровнем, но вести речь о снижении ставки пока рано.