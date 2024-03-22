Набиуллина назвала возможные сроки снижения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: снижение ключевой ставки возможно во второй половине 2024 года

Снижение ключевой ставки ЦБ возможно во второй половине года, а условием принятия решения о нем является устойчивое снижение инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

«Мы действительно обсуждали траектории ключевой ставки, к снижению можно будет приступить, когда для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции», — сказала Набиуллина.

Высказывания прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, оставившего 22 марта ставку на уровне 16 процентов. Комментируя решение, в ЦБ ранее отметили, что инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий продолжают снижаться, но по-прежнему остаются на повышенных уровнях, что и определяет «инерцию текущего повышенного роста цен», на фоне которой сохраняется необходимость жесткой денежно-кредитной политики.

По словам председателя ЦБ РФ, высокая ключевая ставка в том числе позволяет снижать давление на курс рубля за счет сдерживания чрезмерного спроса на импорт и увеличивает привлекательность сбережений в национальной валюте.