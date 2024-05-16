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17:50, 16 мая 2024Экономика

Уровень ожидаемого россиянами роста цен перестал снижаться

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В мае впервые с декабря прекратилось снижение уровня ожидаемой гражданами РФ инфляции, следует из данных опроса «инФОМ», проведенного для Банка России.

Показатель, составлявший в конце 2023 года 14,2 процента опустился к марту до 11,5 процента, а в апреле достиг ровно 11 процентов, однако в мае снова начал расти. Прибавив сразу 0,7 процентных пункта он составил 11,7 процента.

При этом наблюдаемый рост цен в мае, который также последовательно снижался несколько месяцев, продолжил опускаться, дойдя до 14 процентов с 17 процентов в декабре.

Инфляционными ожиданиями называют прогнозируемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели принимают различные экономические решения, оценивают доходы, расходы, прибыль, кредиты

ЦБ РФ ожидает, что инфляция в России снизится в 2024 году до 4,3-4,8 процента и вернется к целевому показателю в 4 процента уже в 2025 году. Согласно оценке Минэкономразвития уровень роста цен достигнет в текущем году 5,1 процента.

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      Дмитрий Воронин
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