Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:15, 25 марта 2024Экономика

Раскрыто отношение россиян к росту цен

Банк России: инфляционные ожидания россиян снизились в марте с 11,9 до 11,5 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Инфляционные ожидания россиян (показатель характеризует предположения граждан о росте цен в течение года) снизились в марте до 11,5 процента по сравнению с 11,9 процента в предыдущем месяце, следует из тематического комментария, опубликованного Банком России.

Показатель падает с начала 2024 года. В январе он составил 12,7 процента против декабрьских 14,2 процента, в феврале снова уменьшился и продолжил снижаться в начале весны. В марте опустился до 14,8 процента (на 0,4 процентных пункта) и уровень наблюдаемой населением годовой инфляции.

Также в России в целом уменьшились ценовые ожидания предприятий и, наоборот, вырос индекс потребительских настроений, говорится в материалах регулятора. Последний показатель достиг рекордных 113,3 пункта (измеряется в диапазоне от 0 до 200, где 100 — это срединное значение), прибавив за месяц 4 пункта. Он находится на исторических максимумах третий месяц подряд.

Несмотря на позитивную динамику в том числе в сфере инфляционных ожиданий граждан, показатели роста цен в России все еще находятся значительно выше целевого уровня в 4,0-4,5 процента, что стало одной из причин недавнего решения Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов. Как говорится в материалах, согласно данным мартовского макроэкономического опроса ЦБ, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2024 года составил 5,2 процента (+0,3 процентных пункта).

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ раскрыл подробности об операции по поимке террористов из «Крокуса»

      В МОК прокомментировали информацию о недопуске к Играм теннисистки Соболенко

      В Роскомнадзоре сообщили о сотнях заблокированных фишинговых сайтах

      В суд поступило еще три материала против фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

      Китайский спутник-ретранслятор успешно вышел на окололунную орбиту

      В России предложили создать горячую линию для борьбы с провокаторами

      США публично обвинят китайских хакеров в шпионаже

      Названы помогающие от вздутия живота продукты

      Ребенок в Херсонской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ

      Женщина сделала популярную пластическую операцию и перестала помещаться в кресле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше