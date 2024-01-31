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18:44, 31 января 2024Экономика

Индекс потребительских настроений россиян достиг исторического максимума

Индекс потребительских настроений россиян достиг в январе рекордных 108,2 пункта

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Индекс потребительских настроений россиян в январе достиг 108,2 пункта, оказавшись выше исторического максимума мая 2014 года. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Показатель строится на основе опросов общественного мнения, участники которых отвечают на пять базовых вопросов, отражающих оценки и ожидания населения относительно личного благосостояния, экономического развития страны и ситуации на потребительском рынке. Он измеряется в диапазоне от 0 до 200, где 100 — это срединное значение.

Как выяснилось в этот раз, доля граждан, выбирающих траты на дорогостоящие товары вместо сбережений, выросла за месяц на 3,5 процентных пункта (п.п.), до 30,6 процента. Россиян, предпочитающих хранить свои средства в банках, стало больше, а количество тех, кто сильнее доверяет наличным, наоборот уменьшилось. Оба показателя скорректировались на 3 п.п. — до 42 и 28 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что инфляционные ожидания в России снизились в январе до 12,7 процента по сравнению с 14,2 процента в предыдущем месяце.

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      Дмитрий Воронин
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