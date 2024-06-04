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18:26, 4 июня 2024Экономика

В России допустили скорое повышение ключевой ставки

ТАСС: эксперты считают, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16 %

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Банк России на заседании 7 июня сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, считает большинство опрошенных ТАСС экспертов, представляющих ведущие финансовые организации страны. При этом ряд из них допускает повышение показателя до 17 процентов уже на этой неделе.

В материале агентства отмечается, что ранее ожидалось, что летом регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), а до конца года ключевая ставка опустится до 12-14 процентов, но с момента предыдущего заседания ЦБ, когда ее в очередной раз сохранили на неизменных с декабря позициях, заметно повысилась вероятность не снижения, а, наоборот, подъема показателя.

Более половины из 21 опрошенного «Известиями» аналитика считают, что ставка может скоро вырасти. Опрошенные Центробанком аналитики в мае подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки до 15,9 процента, в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине.

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Такому информационному фону способствует то, что наряду с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий в России сохраняются высокие темпы кредитования — как корпоративного, так и потребительского. Между тем именно охлаждение кредитования было одним из условий ожидаемого смягчения ДКП.

К проинфляционным факторам начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко относит также летнюю индексацию тарифов, проблемы с урожаем из-за заморозков, а также возможное сокращение предложения импорта из-за сложностей во внешних расчетах.

Ранее во вторник стало известно, что пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров Банка России, которая традиционно проходит в 15:00, вскоре после оглашения решения ЦБ по вопросу о ключевой ставке, состоится 7 июня в 17:00.

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      Дмитрий Воронин
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