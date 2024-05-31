В России допустили дальнейшее повышение ключевой ставки

«Известия»: Центробанк может поднять ключевую ставку до 17 % на заседании 7 июня

На заседании 7 июня Центробанк России может поднять ключевую ставку до 17 процентов. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) допустили опрошенные «Известиями» аналитики.

Увеличение ключевой ставки предполагает более половины из 21 экспертов. Девять из них считают, что показатель сохранят на уровне 16 процентов. Снижение ставки не допускают, так как с момента последнего решения по регулированию ДКП инфляция в России ускорилась до 8,07 процента. Рост цен в годовом выражении почти вдвое опережает целевой уровень ЦБ, пояснил глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Помимо инфляции, причиной для повышения ставки являются высокие темпы корпоративного и потребительского кредитования. Между тем именно охлаждение рынка выдачи займов было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики, которое назвали в регуляторе.

По мнению первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, чтобы сбить инфляцию до целевых 4-4.8 процента, необходимо повысить ключевую ставку до 17-18 процентов. Двухзначным показатель нужно держать как минимум три года — это заякорит инфляционные ожидания и изменит поведение экономических агентов, убежден эксперт.

В мае опрошенные Центробанком эксперты увеличили прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.), до отметки в 15, 9 процента. В прогнозе на 2025 год средний показатель составил 12,4 процента годовых, что сразу на два п.п. больше, чем по результатам предыдущего варианта, на 2026-й год — 9,4 процента, с ростом на 1,3 п.п. Аналитики также ожидают в 2024 году более высоких уровней инфляции — 5,5 процента против апрельских 5,2 процента и роста ВВП — 2,9 процента в сравнении с 2,1 процента месячной давности.

