Охрану главы ЦБ Набиуллиной усилили после повышения ставки до рекордных 20 %

Главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной пришлось усилить охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в феврале 2022 года. Об этом пишет издание The Economist, журналисты которого пообщались с одним из сотрудников ЦБ.

Также сообщается, что Набиуллина проводит много времени на работе — в здании Центробанка для нее организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку.

Еще один собеседник газеты заявил о «стальной решимости» Набиуллиной. «Она была известна как Стальная Эльвира, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — заявил ее бывший коллега из министерства экономики.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В США Набиуллину назвали связующим звеном между РФ и мировой экономикой

Авторы статьи называют Набиуллину руководителем, «одно только простое присутствие которой у руля может быть достаточным, чтобы "успокоить" рынки». «После того как западные страны ввели ряд санкций против России в 2014 году, она провела рубль через последовавший шок с минимальным ущербом», — говорится в материале.

Также в публикации приводится мнение экс-советника по России в Совете нацбезопасности США Фионы Хилл. Она считает, что Набиуллина может стать связующим звеном между Россией и мировой экономикой после окончания конфликта на Украине.

Когда Запад вернется к ведению бизнеса с Россией, что рано или поздно произойдет, Набиуллина, возможно, станет тем человеком, с которым, по их мнению, они смогут вести бизнес Фиона Хилл Бывший советник президента США по российским и европейским делам

Ставку подняли до рекордных показателей в феврале 2022 года

28 февраля 2022 года Банк России поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов, что стало историческим максимумом как по конечной цифре, так и по темпу повышения. Тогда в ЦБ этот шаг объяснили кардинальными изменениями внешних условий для российской экономики и сочли, что это сможет «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На таком уровне ставка продержалась месяц, после чего ее начали снижать. К сентябрю 2022-го она достигла 7,5 процента и оставалась такой до лета 2023 года. С июля 2023-го ключевая ставка начала расти и к декабрю достигла 16 процентов.

С тех пор регулятор удерживает ее на этом уровне. При этом в апреле Набиуллина не исключала, что ставку вновь могут поднять. Однако базовый сценарий ЦБ предполагает снижение ставки со второй половины 2024-го.

В России допустили новое повышение ключевой ставки

Эльвира Набиуллина работала в Министерстве экономики РФ с 1994 по 1998 год. В 2000-м она вернулась в ведомство, став первым замминистра экономического развития и внешней торговли (на тот момент — Германа Грефа). В 2007 году Набиуллина заняла должность Грефа и руководила министерством до 2012-го. Затем она получила пост помощника президента по экономическим вопросам, а в 2013 году возглавила Банк России.

31 мая стало известно, что на заседании 7 июня ЦБ может поднять ключевую ставку до 17 процентов. Тогда же опрошенные «Известиями» аналитики допустили дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Увеличение ключевой ставки предполагают более половины из 21 экспертов. Девять из них считают, что показатель сохранят на уровне 16 процентов. Снижения ставки не допускают, так как с момента последнего решения по регулированию ДКП инфляция в России ускорилась до 8,07 процента. Как пояснил глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, рост цен в годовом выражении почти вдвое опережает целевой уровень ЦБ.

Помимо инфляции, причиной повышения ставки являются высокие темпы корпоративного и потребительского кредитования. Между тем именно охлаждение рынка выдачи займов было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики, которое называли в регуляторе.

В свою очередь, первый зампреда правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что, чтобы сбить инфляцию до целевых 4-4,8 процента, необходимо повысить ключевую ставку до 17-18 процентов. Двухзначным показатель нужно держать как минимум три года — это заякорит инфляционные ожидания и изменит поведение экономических агентов, убежден эксперт.