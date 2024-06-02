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07:19, 2 июня 2024Экономика

Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки

Economist: охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20 %
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в конце февраля 2022 года. Об этом рассказал The Economist один из сотрудников ЦБ.

В статье один из источников газеты говорит о «стальной решимости» Набиуллиной. «Она была известна как «Стальная Эльвира», и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — отметил он.

Уточняется, что Набиуллина проводит много времени в здании Центробанка — там организовали парикмахерскую, гардеробную и химчистку, пишет издание.

В конце февраля 2022 года ЦБ на фоне первых антироссийских санкций и резкого обвала курса рубля повысил ключевую ставку до 20 процентов. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и укрепления национальной валюты, нежелательного для экспортеров и бюджета, регулятор снизил ставку до 9,5 процента годовых.

31 мая стало известно, что на заседании 7 июня Центробанк России может поднять ключевую ставку до 17 процентов.

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      Юлия Мискевич
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