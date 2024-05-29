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14:22, 29 мая 2024Экономика

В России высказались о двузначной ключевой ставке

Депутат Арефьев призвал отказаться от повышения ключевой ставки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Двузначная ключевая ставка Центрального Банка России (ЦБ) сейчас неэффективна, поскольку не отражает реальную картину инфляции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

«ЦБ поднимает ключевую ставку исходя из инфляции. Но никакой инфляции в 17-15 процентов у нас сейчас нет, так с какой стати ее поднимать? Этому нет никаких оснований, — считает политик. — Получается, либо инфляции нет, либо она скрывается. Тогда в первом случае решения о двузначной ставке — это волюнтаризм, во втором — это фальсификация статистических данных, которая преследуется по закону».

Арефьев напомнил, что банки выдают деньги не под процентную ставку ЦБ, а выше, то есть, под 20-25 процентов годовых, что абсолютно невыгодно предприятиям.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов призвал поднять ставку до 17-18 процентов, чтобы понизить инфляцию. При этом держать ее на таком высоком уровне, как он считает, необходимо несколько лет.

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      Наталия Белова
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