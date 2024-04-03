Мишустин заявил о не устраивающих результатах борьбы с ростом цен

Мишустин о борьбе с инфляцией: далеко не все результаты нас устраивают

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, назвал инфляцию одним из основных вызовов года в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьер-министра, работа над ключевыми вопросами ведется кабмином постоянно, но далеко не все ее результаты власти устраивают. Мишустин отметил, что в связи с динамикой роста цен принимались необходимые меры и ситуацию тщательно отслеживали, поскольку от нее зависит уровень реальных доходов граждан.

«Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России все-таки существенно замедлилась — до 7,4 процента», — заявил глава правительства.

Ускорившаяся в России инфляция стала причиной ужесточения Центробанком денежно-кредитной политики. За несколько месяцев ключевая ставка ЦБ РФ выросла с 7,5 до 16 процентов годовых. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, к снижению показателя можно будет приступить только когда «будет убедительным устойчивое снижение инфляции». Сейчас ее показатель далек от целевого ориентира в 4,0-4,5 процента. При этом в регуляторе допускают, что возможный максимум годовой инфляции в РФ может случиться во втором квартале 2024 года.