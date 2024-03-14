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08:49, 14 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о возможном пике инфляции

ЦБ: возможный максимум инфляции может случиться во втором квартале 2024-го

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Возможный максимум годовой инфляции в России может случиться во втором квартале 2024 года. О пике роста цен в стране предупредил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, его слова приводит ТАСС.

Сейчас инфляция в России замедлилась, но все еще превышает целевые показатели Центробанка. Однако текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который ЦБ заложил на этот год, добавил Ганган.

По словам представителя ЦБ, умеренно-жесткие действия регулятора должны стабилизировать ситуацию в стране. Текущий уровень ключевой ставки влияет на совокупный спрос и спрос на импорт, а также балансирует динамику импорта соответствующей возможностям, в том числе экспортным, российской экономики.

«Соответственно, такое влияние денежно-кредитных условий через импорт будет стабилизирующим образом влиять на динамику курса», — пояснил он.

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В феврале 2024 года Банк России решил прервать цикл ужесточения ДКП, длившийся почти полгода, и сохранил ставку на уровне 16 процентов годовых. Совет директоров пришел к выводу, что текущий уровень ставки снизил инфляционные ожидания и замедлил рост цен.

По мнению управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, ключевая ставка в России по итогам 2024 года не опустится ниже 11 процентов. Такой исход вероятен, так как инфляционные ожидания бизнеса и населения составляют 9,5-12 процентов годовых, что в два-три раза выше целевого показателя Центробанка по годовой инфляции.

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      Вячеслав Агапов
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