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16:43, 12 марта 2024Экономика

В России оценили вероятность снижения ставки в ближайшие месяцы

Эксперт Рясков: в 2024 году ключевая ставка в России не опустится ниже 11 %

Фото: Алексей Белкин / Globallookpress.com

Ключевая ставка в России по итогам 2024 года не опустится ниже 11 процентов. Так вероятность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшие месяцы оценил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, инфляционные ожидания бизнеса и населения составляют 9,5-12 процентов годовых. Это в два-три раза выше целевого показателя Центробанка по годовой инфляции, поэтому ожидать снижения ключевой ставки не стоит.

Банк России может перейти к плавному смягчению денежно-кредитной политики только при сохранении устойчивого снижения темпов инфляции. Произойти это может во второй половине 2024 года, но значительного снижения показателя ждать не стоит, добавил Рясков.

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По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, регулятор начнет снижать ставку уже в апреле. К концу года ключевой показатель может снизиться на 3-4 процента, до 12-13 процентов, в декабре. Однако оптимальным было бы снижение ставки до 8-10 процентов, добавил аналитик.

В феврале Центробанк прервал цикл ужесточения ДКП, начавшийся в июле 2023 года. Ключевую ставку сохранили на уровне 16 процентов годовых. По итогам заседания совета директоров пришли к выводу, что текущий уровень ставки снизил инфляционные ожидания и замедлил рост цен. Однако высокий спрос и дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, не дает снижать ставку.

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      Вячеслав Агапов
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