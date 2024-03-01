Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:45, 1 марта 2024Экономика

В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

Экономист ВЭБ Клепач: ключевую ставку в России могут снизить до 12-13 % годовых
Андрей Клепач

Андрей Клепач. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центральный Банк может снизить ключевую ставку в течение 2024 года на три-четыре процента. Таким прогнозом в кулуарах 17-й Зерновой конференции поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова приводит ТАСС.

По мнению эксперта, смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) регулятор может начать уже в апреле. В течение года ставку могут снизить до 12-13 процентов, что тоже является довольно высоким уровнем. Оптимальным было бы снижение ставки до 8-10 процентов, добавил Клепач.

В феврале Центробанк решил прервать цикл ужесточения ДКП, начавшийся в июле 2023 года, и сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Представители регулятора заявили, что текущий уровень ставки уже привел к снижению инфляционных ожиданий и замедлению роста цен, но высокий спрос и дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, не позволяют приступить к снижению ставки.

Банк России впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки 27 февраля. В документе указаны позиции участников дискуссии, обоснование принятого решения и альтернативные варианты. Совет директоров регулятора 16 февраля рассматривал два пути: сохранение ее на уровне 16 процентов или повышение до 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

      Названа причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      ВСУ третий раз за день атаковали Белгородскую область

      Стало известно о возвращении Zara на Украину

      Врач объяснила причины выпадения волос после зимы

      Обязательную продажу валютной выручки предложили сделать бессрочной

      Чиновники из питерского поселка потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

      В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

      В российском городе ребенок-инвалид годами сидел дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше