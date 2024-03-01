В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

Экономист ВЭБ Клепач: ключевую ставку в России могут снизить до 12-13 % годовых

Центральный Банк может снизить ключевую ставку в течение 2024 года на три-четыре процента. Таким прогнозом в кулуарах 17-й Зерновой конференции поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова приводит ТАСС.

По мнению эксперта, смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) регулятор может начать уже в апреле. В течение года ставку могут снизить до 12-13 процентов, что тоже является довольно высоким уровнем. Оптимальным было бы снижение ставки до 8-10 процентов, добавил Клепач.

В феврале Центробанк решил прервать цикл ужесточения ДКП, начавшийся в июле 2023 года, и сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Представители регулятора заявили, что текущий уровень ставки уже привел к снижению инфляционных ожиданий и замедлению роста цен, но высокий спрос и дефицит трудовых ресурсов, не позволяющий расширять выпуск товаров и услуг, не позволяют приступить к снижению ставки.

Банк России впервые опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки 27 февраля. В документе указаны позиции участников дискуссии, обоснование принятого решения и альтернативные варианты. Совет директоров регулятора 16 февраля рассматривал два пути: сохранение ее на уровне 16 процентов или повышение до 17 процентов.