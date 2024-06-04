ЦБ перенес пресс-конференцию по вопросу о ключевой ставке

ЦБ перенес пресс-конференцию с участием Набиуллиной по вопросу о ключевой ставке

Пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России, которая традиционно проходит в 15:00 в день мероприятия, состоится в предстоящую пятницу, 7 июня, в 17:00, сообщает регулятор.

До этого в 13:30 озвучивается решение ЦБ РФ по вопросу о ключевой ставке. Перенос встречи с журналистами, в которой примут участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин, осуществили на фоне информации о том, что в тот же день на 14:00–17:00 запланировано пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где должен выступить президент РФ Владимир Путин, пишет РБК.

Тем временем, более половины опрошенных «Известиями» аналитиков считают, что в связи с опережающим вдвое целевой уровень ростом цен ЦБ на предстоящем заседании может поднять ключевую ставку, не менявшуюся с декабря прошлого года, с 16 до 17 процентов. При этом 9 из 21 специалиста ожидают, что показатель сохранят на нынешнем уровне.

Наряду с ускорением инфляции и ростом инфляционных ожиданий в России сохраняются высокие темпы кредитования — как корпоративного, так и потребительского. Между тем именно охлаждение кредитования было одним из условий смягчения денежно-кредитной политики, которое не исключалось в прогнозах регулятора на вторую половину 2024 года.

При этом глава Центробанка допускала и новое повышение ставки, отмечая, что такой шаг не является базовым вариантом. По словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, чтобы понизить инфляцию до ожидающихся ЦБ 4,3–4,8 процента, ключевую ставку нужно поднять выше.