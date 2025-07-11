Россияне ринулись скупать один вид товаров в интернете

«Известия»: Продажи свадебных товаров в интернете выросли в 1,5-2 раза

Этим летом продажи свадебных товаров в интернете выросли в 1,5-2 раза в зависимости от категории в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте спроса россиян на приобретение этого вида продукции в онлайн-сегменте сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Так, за отчетный период продажи свадебных платьев на крупнейших российских маркетплейсах увеличились в полтора раза год к году, а онлайн-оборот обручальных колец и смокингов — вдвое. Большой популярностью у граждан также пользуются цветы и украшения для свадебного кортежа. Неизменной классикой остаются белые и бежевые платья, их покупают чаще всего.

В целом россияне тратят на образы жениха и невесты около 46 тысяч рублей, отмечают аналитики. Речь идет об общей сумме затрат будущих супругов. В то же время привычный прежде традиционный поход в магазин для выбора стремительно утрачивает популярность и перестает восприниматься в качестве обязательного ритуала в преддверии торжества.

В начале лета 2024-го минимальные траты на подготовку к свадьбе в России оценивались в 55 тысяч рублей. Средние расходы граждан на свадебное платье к тому времени увеличились на пять процентов и достигли 26 710 рублей. Мужские же костюмы к торжеству тогда обходились россиянам в среднем в 7 510 рублей. Также в прошлом году заметно росли цены на букет невесты, шампанское и обручальные кольца.