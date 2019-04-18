Оправдавшие Сталина россияне отказались жить в его эпоху

Большинство россиян заявили, что не хотели бы жить в эпоху советского вождя Иосифа Сталина. Об этом стало известно из результатов исследования ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Соответствующее желание выразили пять процентов опрошенных. Отмечается, что 40 процентов граждан хотят видеть себя гражданами современной России. Еще 37 процентов респондентов рассказали, что хотели бы вернуться в эпоху Леонида Брежнева.

Наименьшее число россиян захотели жить на стыке XIX и XX веков и при первом российском президенте Борисе Ельцине. Эти варианты выбрали четыре и три процента опрошенных соответственно.

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В опросе также указано, что 58 процентов респондентов относятся к Сталину положительно. Почти две трети россиян заявили, что он действовал в интересах всего общества или в интересах большинства и что страна развивалась при нем «скорее в правильном направлении».

16 апреля, по данным «Левада-центра», сообщалось, что уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему. 70 процентов россиян считают, что Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в жизни страны.

Кроме того, с 2008 года число тех, кто считает неоправданными «человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху», сократилось на четверть: с 60 до 45 процентов.

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