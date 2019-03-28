Зюганов решил отдать мандат в Госдуме бизнесмену

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам встречи с кандидатами на вакантное место в Госдуме решил отдать мандат бизнесмену Михаилу Берулаве, сообщает РБК.

Берулава шел вторым после лидера красноярских коммунистов Петра Медведева в красноярско-хакасской региональной группе, которая не получила мандат после думских выборов 2016 года. В настоящее время он занимает пост ректора Московского инновационного университета.

При этом изначально ЦИК предложил мандат ушедшего из жизни физика Жореса Алферова Медведеву. Однако он отказался, посчитав несправедливым ущемление бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина в этом праве.

Между тем участнику президентской гонки 2018 года было отказано из-за наличия зарубежных счетов. В июне прошлого года СМИ узнали, что директор «Совхоза имени Ленина» владел с 2003 года по конец декабря 2017 года офшором — международной коммерческой компании Bontro LTD.

В ходе выборов президента России в марте 2018 года Грудинин, выдвигавшийся от КПРФ, занял второе место с 11,77 процента голосов.

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