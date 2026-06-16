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19:35, 16 июня 2026Экономика

Постсоветская республика откажется от российской пшеницы

Tengri News: Казахстан на полгода запретит импорт пшеницы
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Власти Казахстана запланировали ввести шестимесячный запрет на импорт пшеницы. Об этом сообщило Tengri News.

Эту продукцию нельзя будет ввозить в республику автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Ограничение затронет как страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и другие государства. Впрочем, для птицефабрик, мукомольных предприятий, лицензированных элеваторов и нацкомпании «Продовольственная контрактная корпорация» сделают исключение. Они смогут получать пшеницу по железной дороге.

Однако импортированную для птицеводческих и мукомольных предприятий пшеницу запретят перепродавать на внутреннем или внешнем рынках.

Подчеркивается, что запрет не затронет транзитные перевозки через территорию Казахстана.

Необходимость запланированных мер объяснили стремлением поддержать казахстанских производителей и обеспечить стабильный сбыт местной продукции.

В I квартале 2026 года поставки российских пшеницы и меслина в Казахстан выросли до почти 492,2 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года импорт увеличился в 5,7 раза.

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