17:48, 18 мая 2026

Постсоветская страна резко нарастила импорт российских зерновых

Бюро нацстатистики Казахстана: Импорт пшеницы и меслина из РФ вырос в 5,7 раза
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В I квартале 2026 года поставки российских пшеницы и меслина в Казахстан достигли почти 492,2 тысячи тонн. Такие данные Бюро национальной статистики этой постсоветской республики процитировало ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года импорт вырос в 5,7 раза.

Кроме того, Казахстан на 35 процентов увеличил закупки российской ржи (до 6,1 тысячи тонн) и в 24,5 раза — овса. Поставки последнего оцениваются почти в 4,3 тысячи тонн. Импорт гречихи, проса и прочих злаковых увеличился в 17 раз, а кукурузы — в 3,5 раза.

В то же время импорт российского риса обрушился на 61,6 процента. Если в I квартале прошлого года речь шла об 1,4 тысячи тонн, то в аналогичный период этого года показатель снизился до 542 тонн. На 37 процентов упали закупки российской пшеничной и ржано-пшеничной муки.

Ранее сообщалось, что с 2027 года Казахстан рассчитывает полностью отказаться от закупок электроэнергии в России, так как надеется обеспечивать себя самостоятельно.

