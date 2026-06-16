На Украине оценили ситуацию в Константиновке

DS: Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию для ВСУ

Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому для украинских войск сценарию. Об этом пишет украинский аналитический центр DeepState.

«Ситуация вокруг Константиновки разворачивается самым тяжелым сценарием, ведь противник вышел буквально со всех сторон на окраины города и осуществляет активное давление и просачивается в глубину населенного пункта», — указано в сообщении украинского центра.

Там указали, что российские подразделения могут выйти к перешейку в северной части города, что отрежет украинские войска в центральной и южной части Константиновки от снабжения.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.