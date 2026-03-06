Женщин предупредили о шести ведущих к раку груди привычках

Онколог Бхангдиа: Риск рака груди повышают курение и избыток красного мяса

Онколог Кейли Бхангдиа предупредила женщин о привычках, ведущих к раку груди. Ее слова опубликовало издание People.

Бхангдиа указала на то, что избыток красного мяса в рационе повышает риск рака молочной железы на 11 процентов. Курение, включая пассивное, приводит к развитию рака груди в 8 процентах случаев. Другими провокаторами заболевания она назвала высокий уровень сахара в крови (6 процентов), ожирение (4 процента), злоупотребление алкоголем (2 процента) и низкая физическая активность (2 процента).

Онколог Мари Нг добавила, что все эти шесть факторов связаны с ежедневными привычками женщин. Это значит, что, если работать над общественной и индивидуальной пропагандой ЗОЖ, можно снизить риск развития рака молочной железы у следующего поколения.

