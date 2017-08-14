На фестивале в Локарно победил фильм об умирающей китаянке

Главный приз 70-го международного фестиваля в Локарно «Золотой леопард» выиграла документальная картина китайского режиссера Ван Бина «Госпожа Фан». Об этом сообщает официальный сайт киносмотра.

«Госпожа Фан» рассказывает о последних днях жизни 67-летней фермерши из провинции Фуцзянь, страдавшей от синдрома Альцгеймера и скончавшейся в 2015 году. Это тринадцатый полный метр режиссера Ван Бина, который считается одним из самых известных документалистов мира и известен своими работами об осужденных на заключение в трудовых лагерях, уволенных рабочих промышленных предприятий, мигрантах, пациентах психиатрической лечебницы и других изгоях современного китайского общества.

Спецприз жюри присужден бразильской драме «Хорошие манеры» режиссеров Марко Дутры и Жулианы Рохас. Лучшим режиссером признан француз Франсуа-Жак Оссанг, представивший в основном конкурсе Локарно криминальную драму «Девять пальцев».

Материалы по теме Покажи мне Зизу Зидан, Матерацци и футбол как комедия: божественная, безумная, русская

Приз лучшей актрисе фестиваля достался француженке Изабель Юппер за роль в картине Сержа Бозона «Мадам Хайд». Лучшим актером назван датчанин Эллиотт Кроссе Хоув, сыгравший в «Зимних братьях» Хлинура Пальмасона.

«Золотой леопард» во второй по статусу программе фестиваля «Режиссеры настоящего» получил болгарский режиссер Илиан Метев с драмой о взаимоотношениях в семье астрофизика «3/4». В еще одной секции фестиваля «Признаки жизни» победила картина «Кокоте» режиссера из Доминиканской Республики Нельсона Карлоса де лос Сантоса.

Российские фильмы не участвовали в конкурсной программе Локарно-2017. Вне конкурса прошла мировая премьера документальной ленты Бориса Юхананова и Александра Шеина «Назидание».