Объявлены номинанты французской кинопремии «Сезар»

В Париже назвали номинантов 42-й французской кинопремии «Сезар», сообщает Variety в среду, 25 января. Фильмы «Она» Пола Верховена и «Франц» Франсуа Озона получили по 11 номинаций.

Картина «Она» с Изабель Юппер в главной роли уже принесла актрисе «Золотой глобус» и номинацию на премию «Оскар». «Франц» был номинирован на «Золотой лев» в Венеции за лучший фильм.

Лента «В тихом омуте» режиссера Брюно Дюмона поборется за «Сезар» в девяти категориях.

В номинации «Лучший иностранный фильм» заявлены картины «Манчестер у моря», «Я, Дэниел Блейк», «Тони Эрдманн», «Это всего лишь конец света», «Выпускной», «Водолей» и «Неизвестная».

24 января сообщалось, что режиссер Роман Полански не будет проводить 42-ю церемонию французской кинопремии из-за протестов. Ранее «Сезару» был объявлен бойкот из-за того, что Полански, которого выбрали президентом, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Кинопремия «Сезар» вручается с 1976 года, когда первый президент Академии киноискусства предложил основать во Франции национальную награду наподобие американского «Оскара».

42-я церемония награждения премией «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года в Париже.