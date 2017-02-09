На Украине начались съемки фильма о конфликте в Донбассе

На Украине приступили к созданию художественной картины «Киборги» о вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом объявил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев в своем Facebook в четверг, 9 февраля.

«С помощью Всевышнего мы начали», — написал кинематографист. К посту он приложил фотографию тарелки с именами членов съемочной группы.

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19 декабря представители Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) заявили в Facebook, что Киев выделит на создание фильма 23,9 миллиона гривен. Лента расскажет о столкновениях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в аэропорту. Съемки будут проходить в Киеве и Чернигове.

Аэропорт Донецка перешел под контроль ополченцев в конце января 2015 года. Бои за него велись практически с начала вооруженных действий в регионе. Аэропорт рассматривался как стратегически важный транспортный узел. Бойцов ВСУ, оборонявших его, украинские СМИ окрестили «киборгами» за стойкость.