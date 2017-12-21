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США одобрили первую поставку летального оружия Украине

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Вашингтон одобрил первые коммерческие поставки оборонительного летального оружия Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Киев получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.

Позднее в Госдепе заявили, что правительство Соединенных Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине. Однако впоследствии представитель внешнеполитического ведомства подтвердил агентству ТАСС, что действительно была «выдана лицензия на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей».

19 декабря Москва предупредила США и Канаду о возможных последствиях поставок Украине летального вооружения. Заместитель полпреда России в ООН Петр Ильичев заявил, что это толкает Киев на новые военные авантюры. Он также обратил внимание на то, что американские фирмы, в частности производитель ручных гранатометов Airtronic USA, «уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и Госдепартамента, и Пентагона».

15 декабря глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко рассказал, что в республике налажены разработка и производство собственного оружия. По его словам, конструкторы разработали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов, а также готовятся наладить выпуск беспилотников.

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