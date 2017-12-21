США одобрили первую поставку летального оружия Украине

Вашингтон одобрил первые коммерческие поставки оборонительного летального оружия Киеву. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Киев получит партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, запчасти, дополнительное оборудование, а также боеприпасы на общую сумму 41,5 миллиона долларов.

Позднее в Госдепе заявили, что правительство Соединенных Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине. Однако впоследствии представитель внешнеполитического ведомства подтвердил агентству ТАСС, что действительно была «выдана лицензия на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей».

19 декабря Москва предупредила США и Канаду о возможных последствиях поставок Украине летального вооружения. Заместитель полпреда России в ООН Петр Ильичев заявил, что это толкает Киев на новые военные авантюры. Он также обратил внимание на то, что американские фирмы, в частности производитель ручных гранатометов Airtronic USA, «уже поставляют Киеву оружие, кулуарно получая на это согласие и Госдепартамента, и Пентагона».

15 декабря глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко рассказал, что в республике налажены разработка и производство собственного оружия. По его словам, конструкторы разработали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов, а также готовятся наладить выпуск беспилотников.

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