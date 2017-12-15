Захарченко рассказал об изобретенном в ДНР оружии

В ДНР налажены разработка и производство собственного оружия. Об этом в интервью Telegram-каналу WarGonzo сообщил глава непризнанной республики Александр Захарченко.

По его словам, конструкторы ДНР разработали новые виды снайперских винтовок, пистолетов и минометов. При этом они отвечают необходимым техническим параметрам и сделаны с учетом различных пожеланий от силовых формирований.

В ближайшее время, как отметил Захарченко, в ДНР начнется выпуск собственных беспилотников. «Себестоимость нашего оружия на порядок дешевле, чем в любой стране мира», — добавил он.

Ранее глава ДНР пообещал вооружить три тысячи партизан на территории Украины. Так он прокомментировал решение Канады начать поставки в страну летального оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!