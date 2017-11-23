Ученые ДНР придумали способ укладывать асфальт в лужи

Ученые Донбасской академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) придумали технологию строительства дорог при любых погодных условиях. Об этом сообщил руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

«У нас уже есть новые технологии, которые позволяют укладывать дороги при любой погоде, в том числе при дожде и снеге. Это — разработка наших ученых из ДонНАСА, и мы вам ее скоро продемонстрируем. Это будет маленькая сенсация», — сказал Захарченко.

В августе руководство ДНР пообещало, что до конца 2017 года в самопровозглашенной республике выпустят 100 автобусов собственной марки «Донбасс». Десять из них, по словам Захарченко, отправят в Горловку. Производство автобусов запланировано на заводе «Донецкгормаш».

В Донецкой области, помимо ДонНАСА, действуют еще несколько высших образовательных учреждений. В ноябре 2015 года на базе трех из них создали совет по защите диссертаций на право получения ученых степеней. К октябрю 2017-го в ДНР степени докторов и кандидатов наук получили 86 человек. В 2014 году в ДНР обещали создать собственную Академию наук.