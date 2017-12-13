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Автобусы из ДНР оказались российского производства

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Журналист Константин Долгов опубликовал в Twitter фотографию колонны автобусов на границе России и Украины, которые якобы производятся в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

«Помните новость? Мол, в ДНР начали собирать автобусы. [Александр] Захарченко еще за рулем проехался, тестил. Вот они. Едут из России в Донецк, “собираться”», — пишет Долгов.

Он пояснил, что фотографию автобусов «ПАЗ» на контрольно-пропускном пункте «Успенка» ему прислал некий член Совмина ДНР.

В августе глава ДНР Александр Захарченко открыл производство автобусов марки «Донбасс» и заявил, что они собираются на заводе «Донецкгормаш». До конца года планировалось выпустить около ста машин этой марки. Местные жители заметили, что новинка мало чем отличается от российского автобуса «ПАЗ». «Они не собирались на “Донецкгормаше”. Только буквы налепили “Донбасс”», — отметил один из пользователей в соцсетях.

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